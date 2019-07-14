Страшное ДТП в Харькове: машину разорвало пополам, появились фото

В аварии один человек погиб на месте, еще один оказался в больнице

В Харькове в ДТП машину разорвало пополам. Фото: Нацполиция

В Харькове в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на 14 июля на Московском проспекте, один человек погиб и еще один пострадал.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около двух часов ночи, когда дорогу не поделили ВАЗ и BMW.

При столкновении машин удар был настолько силен, что "девятку" разорвало пополам. 28-летний пассажир ВАЗа получил серьезные ранения и умер в больнице, а водитель сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.









Находившиеся в иномарке люди отделались легким испугом. Было открыто уголовное производство открыто по статье "нарушение правил дорожного движения", полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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