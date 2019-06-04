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Страшное ДТП в Харькове: появились новые подробности и фото

4 июня, 12:06

По данным полиции, в аварии пострадали десять человек

Стали известны подробности о столкновении маршрутки и микроавтобуса в Харькове, после которого 10 человек оказались в больнице, из них двое – в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около 8:30 на проспекте Тракторостроителей, когда на проезжей части столкнулись грузовой микроавтобус Renault и маршрутный микроавтобус "Рута".

Пострадавшими оказались два пассажира Renault, водитель и семь пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Как рассказал начальник следственного управления Алексей Маник, по предварительным данным, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault. В результате удара машину развернуло на дороге и перекинуло на бок.

Кроме того, Renault после аварии развернулся на дороге и врезался в иномарку, в которой обошлось без пострадавших. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, что ранее сообщалось о ранении 15 человек – двое людей из Renault и 13 пассажиров маршрутки. 

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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Тег ДТП, Харьков, маршрутка, микроавтобус, ДТП в Харькове

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Сегодня

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