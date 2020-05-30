Страшное ДТП в Харькове: в аварии погиб молодой полицейский, появились подробности и фото

Водитель не справился с управлением и врезался в патрульную машину

В ночной аварии в Харькове, где Daewoo Lanos столкнулся с машиной патрульных, погибли два человека, еще трое были травмированы. Одной из жертв дорожно-транспортного происшествия оказался 22-летний сотрудник полиции.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, авария произошла на проспекте Московском, 30 мая, около 00:20.

"Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Один из патрульных, сидевших в служебной машине, выбрался, пытаясь погасить огонь и вытащить из салона пострадавших. Однако Lanos был сильно деформирован, и два человека, находившихся в нем, погибли.

Как выяснилось, погиб 22-летний водитель Daewoo – сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка, возраст которой не называется.

В ДТП были травмированы трое полицейских из служебной Toyota Prius – 35-летний водитель, 26 и 23-летним пассажирам медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Видео: t.me/h_saItovka

Напомним, что на дороге в поселке Рогань под Харьковом произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Lanos, в результате были госпитализированы двое детей и мужчина – пассажиры обеих машин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области, на трассе в направлении Купянска, произошла авария с участием военного грузовика – ЗИЛ с прицепом врезался в опору моста.

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