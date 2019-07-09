Страшное ДТП в Харьковской области: ребенка насквозь проткнуло прутом ограждения

Трагедия произошла недалеко от Краснограда

Фото: Нацполиция

В Харьковской области утром 9 июля произошла страшная авария – легковушка, в которой ехала семья с двумя детьми, влетела в отбойник.

Металлический прут ограждения насквозь проткнул одну из маленьких пассажирок, девятилетнюю девочку, которая от полученных ранений погибла на месте. Также были травмированы ее сестра и мать.

По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога и потеря управления водителем автомобиля.









После столкновения с оградой металлический прут отбойника буквально прошил автомобиль насквозь. Одна из девочек погибла на месте. Сестру погибшей и мать девочек с многочисленными травмами отвезли в харьковскую больницу.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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