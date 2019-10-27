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Стрельба в Харькове: на даче у киллера обнаружили внушительный арсенал, фото

27 октября, 15:25

Среди находок полиции оказались полсотни гранат, огнемет, гранатометы и пулеметы

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове / Фото: Нацполиция

После перестрелки в Харькове на даче у одного из ее участников, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия. Об этом сообщает Telegram-канал "Ракли".

"На даче стрелка был обнаружен целый арсенал: более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR-15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на месте перестрелки Титов оставил австрийский пистолет Glock с глушителем, а также и израильский пистолет-пулемет "Узи".

По словам экспертов, вооружение погибшего указывает на то, что он был подготовленным боевиком, и, возможно, – профессиональным киллером.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные обстреляли двоих мужчин – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. По данным полиции, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

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Харьков арсенал стрельба киллер

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