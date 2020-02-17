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Стрельба в Харькове: стало известно о состоянии раненого патрульным пассажира

17 февраля, 17:43

После ранения пострадавший был в тяжелом состоянии

/ Фото: ГБР

Состояние пострадавшего мужчины, которого во время преследования 13 февраля ранил работник патрульной полиции в Харьковской области, улучшилось. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко, ссылаясь на главного врача 25-й больницы Вячеслава Вакуленко, пишет Суспільне.ua.

"Состояние улучшается, динамика положительная, состояние меняется от" тяжкого "до" средней тяжести ", – сообщила Мирошниченко.

Как известно мужчина получил два огнестрельных ранения.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Харькове в ночь на четверг, 13 февраля, произошло ЧП со стрельбой . По неофициальной информации, которая была опубликованной в соцсетях, несколько человек якобы тестировали автомобиль в поле, но появившиеся рядом патрульные приняли их за пьяных и якобы открыли огонь по авто.

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Фото: dotp.dn.ua

Полицейского, который применил огнестрельное оружие, уже задержали. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины) начато уголовное производство.

Глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков рассказал сайту "Сегодня", что один из патрульных тоже пострадал .

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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