Суд над Штепой снова не состоялся из-за здоровья обвиняемой
Вместо судебного зала экс-мэр Славянса пошла на консультацию в киевский кардиоцентр
Суд по делу бывшей градоначальницы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме, в очередной раз перенесли.
Соответствующее решение 15 апреля вынес Орджоникидзевский райсуд Харькова, объяснив его невозможностью продолжить подготовительное заседание.
"Заседание не состоялось из-за неявки обвиняемой. Она прислала документы в суд, из которых ясно, что она именно сегодня была на консультации в киевском кардиоцентре. Ей предложили госпитализацию. Она отказалась", – заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По этому причине заседание перенесли на 20 мая.
Как сообщалось, начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.
Напомним, в частности, судья был вынужден перенести процесс ранее в этом месяце, поскольку не приехали адвокаты, представляющие интересы экс-мэра Славянска на суде.
Мы также писали, что суд над Штепой переносили также 19 декабря, когда обвиняемая заявила, что в зале заседаний суда ей грозит опасность и не стала заходить в здание.
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