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Суд над Штепой снова не состоялся из-за здоровья обвиняемой

Сегодня, 20:15

Вместо судебного зала экс-мэр Славянса пошла на консультацию в киевский кардиоцентр

Фото: kh.vgorode.ua
Фото: kh.vgorode.ua.

Суд по делу бывшей градоначальницы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме, в очередной раз перенесли.

Соответствующее решение 15 апреля вынес Орджоникидзевский райсуд Харькова, объяснив его невозможностью продолжить подготовительное заседание.

"Заседание не состоялось из-за неявки обвиняемой. Она прислала документы в суд, из которых ясно, что она именно сегодня была на консультации в киевском кардиоцентре. Ей предложили госпитализацию. Она отказалась", – заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По этому причине заседание перенесли на 20 мая.

Как сообщалось, начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

Напомним, в частности, судья был вынужден перенести процесс ранее в этом месяце, поскольку не приехали адвокаты, представляющие интересы экс-мэра Славянска на суде.

Мы также писали, что суд над Штепой переносили также 19 декабря, когда обвиняемая заявила, что в зале заседаний суда ей грозит опасность и не стала заходить в здание.

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Тег суд, сепаратизм, славянск, неля штепа, штепа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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