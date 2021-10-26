Только для непривитых! В Харьковской области ввели жесткий карантин

Это связано с ухудшением эпидемической ситуации коронавируса

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

На территории Нововодолажской поселковой территориальной громады Харьковской области ввели дополнительные карантинные ограничения. Это связано с ухудшением эпидемической COVID-ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе громады.

Реклама

Какие ограничения будут действовать?

заведениям общественного питания запретили принимать посетителей, кроме адресной доставки и заказов с собой;

запрещены приемы посетителей в развлекательных заведениях, в спортивных залах, фитнесс-центрах;

запрещено проведение всех массовых мероприятий;

запрещена деятельность рынков, кроме продовольственных;

запрещена деятельность магазинов, кроме имеющих более 60% товаров продуктовой группы, бытовую химию, горючее;

запрещено посещение учебных учреждений, кроме дошкольного, учащихся специальных учреждений и 1-4 классов общего среднего образования.

Кого ограничения не коснутся?

Ограничения не будут применяться при наличии у всех граждан, кроме лиц, не достигших 18 лет, отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс, проведенного не более чем за 72 часа, или документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации.

Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев COVID-19.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 734 жителя Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

Рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.

Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.