"Туманное" ДТП в Харькове: столкнулись сразу три автомобиля, видео

/ Фото: Город X

В Харькове утром 18 ноября, когда на город опустился густой туман, произошло тройное ДТП на улице Героев Труда, за Лазьковским мостом.

Как стало известно, около 8:30 столкнулись Nissan, KIA и Toyota, сообщает "Город Х".

На месте аварии работали патрульные полицейские, которые выясняли степень вины каждого из участников ДТП. В результате столкновения обошлось без пострадавших, однако возникла серьезная пробка.

"В таком тумане нужно быть осторожным вдвойне и держать дистанцию. Ведь туман уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование, да и сцепление с дорогой хуже, чем в сухую и ясную погоду", – прокомментировал ситуацию опытный водитель.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как самолет, выполнявший рейс из Египта в Харьков, едва не разбился в густом тумане. Пилотам пришлось разворачивать лайнер в "Борисполь", а после дозаправки совершить вторую попытку приземления в пункте назначения. По словам пассажиров, благодаря мастерству летчиков, самолет со 189 пассажирами на борту приземлился в условиях густого тумана и сильного ветра,

Стоит отметить, что в Киеве утро 18 ноября также начиналось с густым туманом, причем видимость составляла всего лишь 200-500 метров, что соответствует "желтому" уровню опасности.

Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран. Задерживался и рейс из "Борисполя".

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