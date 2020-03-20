В Киеве и Ивано-Франковской области установлен режим чрезвычайной ситуации

Решение принято в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Реклама

Ранее чрезвычайную ситуацию ввели в Днепропетровской области, чтобы не допустить распространения коронавируса. Решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, мэр Ивано-Франковска, где ранее подтвердили первый случай коронавируса, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине. Об этом Руслан Марцинкив написал в своем Facebook.

"Ситуация серьезная! У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены ввести более жесткие меры", - заявил он.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса, а власти Киевской области уже объявили чрезвычайную ситуацию в столичном регионе .

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама