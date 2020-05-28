Убийство девочки в Харькове: мать не признает вины и просит выпустить ее из СИЗО

В Харьковском апелляционном суде решали вопрос об изменении меры пресечения для 38-летней Татьяны Пьяновой, которую подозревают в жестоком убийстве дочери.

Женщина остается единственным фигурантом, однако отказывается давать показания следствию, но просит выпустить ее из следственного изолятора под домашний арест, сообщает KHARKIV Today.

"На данный момент в уголовном производстве назначено около 30 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетические экспертизы. Допрошено больше 50 человек. О подозрении сообщили только ей по статье "убийство малолетнего ребенка, убийство с особой жестокостью", - заявил представитель областной прокуратуры Евгений Соколов.

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Также он добавил, что у следствия на данный момент нет данных о причастности других людей к этому преступлению.

"На данный момент показаний подозреваемая не дает никаких", - подчеркнул Соколов.

Кроме того, стало известно, что решение о проведении психиатрической экспертизы Татьяны Пьяновой уже подписано, однако сроки могут затянуться.

"На данный момент продолжаются экспертизы … выводов по этим экспертизам сейчас нет. Наша позиция не изменена, мы считаем меру пресечения адекватной. Мы будем настаивать на том, что мера пресечения должна быть оставлена без изменений", — резюмировал Соколов.

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В свою очередь, адвокат подозреваемой сообщила, что Татьяна Пьянова "характеризуется положительно и своей вины не признает", а потому юрист будет настаивать на смягчении меры пресечения.

Напомним, в поселке Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины. Теперь Пьянову подозревают в том, что, находясь в своем доме, она нанесла дочери десятки ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову.

В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

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