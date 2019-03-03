Убийство в Харькове: за убийство 14-летней подруги задержан 16-летний парень
Подростка подозревают в том, что он убил свою подругу из ревности
В Харькове полицейские задержали 16-летнего парня, который подозревается в убийстве своей бывшей подруги – 14-летней девушки, которая завела новый роман.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, вечером 2 марта копы получили заявление от прохожего о том, что на улице набережной лежит женщина со следами крови.
"Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 14-летней харьковчанки со множественными ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 16-летний парень, подозреваемый в причастности к преступлению", - говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, между парнем и погибшей ранее были романтические отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу, на которой между ними произошел конфликт из-за новых отношений девушки.
"Он нанес девушке около 10 ударов ножом в разные части тела, после чего забрал ее телефон и сбежал. Парень прятался у товарища дома", - отметили копы.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая грозит максимальным наказанием в виде пожизненного заключения.
Задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время проводятся первоочередные следственные и розыскные действия по выявлению свидетелей и очевидцев происшествия.
Напомним, что в одной из квартир в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции. У обеих девушек было перерезано горло.
Вскоре стало известно, что подозреваемым в этом преступлении оказался земляк убитых девушек, у которого был роман с одной из них. Выяснилось, что перед новым годом парень приехал к ним в гости, но у него возникла ссора с подругой, которая завершилась трагедией.
Также мы рассказывали, что полиция задержала жителя Винницкой области по подозрению в убийстве отца.Виновнику грозит до 15 лет заключения.
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