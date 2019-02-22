В Житомире задержали подозреваемого в убийстве двух женщин
Житомирские копы задержали возможного убийцу матери и ее дочери
В Житомире сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин, тела которых были найдены 16 февраля в одном из заброшенных домов на окраине города.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 22 февраля оперативники криминальной полиции установили местонахождение 26-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в причастности к убийству матери и дочери.
"22 февраля полицейские разыскали и задержали молодого человека на окраине областного центра", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что 16 февраля на окраине Житомира были найдены тела двух женщин в возрасте 41 и 21 год со следами насильственной смерти. Позже выяснилось, что погибшими оказались мать и ее дочь.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" и объявлен розыск 26-летнего мужчины. По предварительным данным, подозреваемый встречался с погибшей и недавно расстался с ней. Возможной причиной преступления могло стать чувство ревности.
Напомним, что 3 января в одной из квартир по улице Валентиновская в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции. У обеих девушек было перерезано горло.
Вскоре стало известно, что подозреваемым в этом преступлении оказался земляк убитых девушек, у которого был роман с одной из них. Выяснилось, что перед новым годом парень приехал к ним в гости, но у него возникла ссора с подругой, которая завершилась трагедией.
Позже в Турции был задержан подозреваемый в убийстве двух студенток, которое произошло в Харькове – 20-летнего парня задержали на кладбище возле могилы отца.
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