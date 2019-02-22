В Житомире задержали подозреваемого в убийстве двух женщин

Житомирские копы задержали возможного убийцу матери и ее дочери

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве..

В Житомире задержали подозреваемого в убийстве двух женщин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/81d/49d/5c681d49da808.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/81d/49d/5c681d49da808.png 2019-02-22T16:38:21+02:00 Другие регионы Житомирские копы задержали возможного убийцу матери и ее дочери

В Житомире сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин, тела которых были найдены 16 февраля в одном из заброшенных домов на окраине города.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 22 февраля оперативники криминальной полиции установили местонахождение 26-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в причастности к убийству матери и дочери.

"22 февраля полицейские разыскали и задержали молодого человека на окраине областного центра", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что 16 февраля на окраине Житомира были найдены тела двух женщин в возрасте 41 и 21 год со следами насильственной смерти. Позже выяснилось, что погибшими оказались мать и ее дочь.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" и объявлен розыск 26-летнего мужчины. По предварительным данным, подозреваемый встречался с погибшей и недавно расстался с ней. Возможной причиной преступления могло стать чувство ревности.

Напомним, что 3 января в одной из квартир по улице Валентиновская в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции. У обеих девушек было перерезано горло.

Вскоре стало известно, что подозреваемым в этом преступлении оказался земляк убитых девушек, у которого был роман с одной из них. Выяснилось, что перед новым годом парень приехал к ним в гости, но у него возникла ссора с подругой, которая завершилась трагедией.

Позже в Турции был задержан подозреваемый в убийстве двух студенток, которое произошло в Харькове – 20-летнего парня задержали на кладбище возле могилы отца.

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