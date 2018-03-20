Ухажер обокрал харьковчанку на 600 тысяч грн и получил 7 лет

Сегодня, 15:47

Мужчина портратил деньги за месяц

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 31-летнего неоднократно судимого за корыстные преступления харьковчанина в краже в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины). По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, в июне 2017 года в кафе автовокзала злоумышленник познакомился с женщиной. Начал ухаживать за ней. Новая знакомая ответила взаимностью. Выпив, они решили уединиться. Женщина пригласила мужчину к себе на работу в "обменку".

Пара приехала на такси к обменному пункту, который в то время уже был закрыт. Там продолжили выпивать и общаться. Когда женщина вышла в туалет, мужчина забрал из кассы обменки почти 600 тысяч грн. и скрылся. Задержали вора через два месяца. На тот момент он уже потратил украденные деньги.

Ранее сообщалось, что в Харькове мошенник украл у клиента полмиллиона гривен.

Напомним, в Киеве мошенник пытался выманить деньги у пенсионера за "освобождение сына от ответственности".
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Источник:

"Сегодня"

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