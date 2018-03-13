В Одесской области строительный аферист обманул сотни людей на миллионы гривен

Сегодня, 16:12

Из-за действий недобросовестного застройщика пострадали более 200 человек


Сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили строительную аферу в Овидиопольском районе Одесской области. Правоохранители задержали директора фирмы-застройщика, которого подозревают в присвоении более 26 млн грн, вложенных инвесторами в строительство жилого комплекса в селе Лиманка.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщают, что от действий недобросовестного застройщика пострадали больше 200 человек.

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"По поручению руководителя предприятия или лично им были подписаны более 200 договоров инвестирования в указанное строительство, однако денежные средства на счета предприятия так и не поступили", — рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Станислав Карбовский.

Правоохранители уточняют, что договора заключались в 2005-2017 годах, но их условия руководитель фирмы не выполнил, а полученные деньги потратил.

Подозреваемого задержали и отправили под круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет.

"По заключениям экспертов, готовность строительства – 73%", – говорят в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что в Киеве директора ООО "Элита-центр" задержали при попытке провернуть очередную аферу. Как известно, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 млн грн.

А в 2016 году инвесторы недостроя в Одессе пикетировали суд.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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