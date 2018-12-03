ФОТОФАКТ. В центре Харькова появилась ледовая "елочка"

Сегодня, 16:53

Фото ледяного столба выложили в социальных сетях

Фото: Twitter/news_kharkiv
Фото: Twitter/news_kharkiv

В центре Харькова фонтан "Зеркальная струя" превратился в ледяной столб. Как сообщили жители города в социальных сетях, вода медленно стекает с верхушки фонтана и застывает в форме "елочки", образовывая причудливые узоры.

screenshot_4_196

Между тем, коммунальщики пытаются перекрыть воду, которая тонкой стекает из центральной форсунки, а пользователи сети называют "изваяние" зеркальным столбом и напоминают, что город может остаться без достопримечательности.

screenshot_2_322

screenshot_3_250

Напомним, ранее в Киеве разгорелся скандал из-за старейшего фонтана столицы – "Самсона, разрывающего пасть льву", который активисты восстанавливали своими силами на собранные средства.

Также мы писали о том, как в центре Харькова на площади Поэзии неизвестные устроили из фонтана "пенный источник", вылив в него моющее средство.

А перед этим подобный инцидент произошел в Киеве – неизвестные вылили в фонтан на улице Сагайдачного бутылку моющего средства. В результате вода покрылась пеной с резким запахом, а коммунальщикам пришлось выключить фонтан, промыть его, и лишь потом запустить снова.

Ранее мы сообщали о том, что киевские вандалы добавили краситель в воду фонтана на улице Сагайдачного, из-за чего она приобрела зеленый цвет.

Перед этим в одном из небольших фонтанов на Майдане Независимости вода внезапно стала ярко-зеленого цвета. Такой же случай произошел возле театра имени Франко.
Харьков, елка, курьез, фонтан

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В центре Харькова появилась ледовая "елочка"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Архивное фото

В Харькове и области взяли под охрану 400 "особых" объектов

Сегодня, 16:07

К патрулированию региона привлекли 1300 полицейских, а также бойцов ВСУ

Харьков

Фото: facebook.com

В Харькове в исправительной колонии осужденные создали копию Эйфелевой башни

Сегодня, 13:23

 Для изготовления башни ушло больше тонны металла
Загрузка...
Загрузка...