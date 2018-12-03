ФОТОФАКТ. В центре Харькова появилась ледовая "елочка"

В центре Харькова фонтан "Зеркальная струя" превратился в ледяной столб. Как сообщили жители города в социальных сетях, вода медленно стекает с верхушки фонтана и застывает в форме "елочки", образовывая причудливые узоры.

Между тем, коммунальщики пытаются перекрыть воду, которая тонкой стекает из центральной форсунки, а пользователи сети называют "изваяние" зеркальным столбом и напоминают, что город может остаться без достопримечательности.

Напомним, ранее в Киеве разгорелся скандал из-за старейшего фонтана столицы – "Самсона, разрывающего пасть льву", который активисты восстанавливали своими силами на собранные средства.

Также мы писали о том, как в центре Харькова на площади Поэзии неизвестные устроили из фонтана "пенный источник", вылив в него моющее средство.

А перед этим подобный инцидент произошел в Киеве – неизвестные вылили в фонтан на улице Сагайдачного бутылку моющего средства. В результате вода покрылась пеной с резким запахом, а коммунальщикам пришлось выключить фонтан, промыть его, и лишь потом запустить снова.

Ранее мы сообщали о том, что киевские вандалы добавили краситель в воду фонтана на улице Сагайдачного, из-за чего она приобрела зеленый цвет.

Перед этим в одном из небольших фонтанов на Майдане Независимости вода внезапно стала ярко-зеленого цвета. Такой же случай произошел возле театра имени Франко.