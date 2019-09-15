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В центре Харькова произошли стычки с полицией и прогремел взрыв

15 сентября, 18:44

Копы предотвратили стычки сторонников "традиционных ценностей" с участниками прайда

В Харькове произошли стычки активистов с полицией. Фото: Telegram

В Харькове произошли стычки активистов с полицией. Фото: Telegram

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В центре Харькова после окончания "Марша равенства" произошли столкновения между полицией и представителями организации "Фрайкор", выступавшей против этого шествия.

Как сообщили харьковчане в социальных сетях, инцидент произошел на улице Рымарской, где были задержаны несколько активистов. При этом обе стороны применили перцовые газовые баллончики.

Незадолго до этого возле памятника Шевченко также произошли столкновения между силовиками и националистами, во время которых прогремел взрыв: там представители "Фрайкора" отступили к управлению СБУ и начали бросать в полицейских бутылки и пузырьки с зеленкой, и в какой-то момент прогремел взрыв.

"Сработал или взрывпакет, или очень большая петарда", – рассказали очевидцы.

После этого силовики погнались за присутствующими на месте активистами. Оттеснив их, полицейские вернулись на Сумскую. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее Марш равенства состоялся в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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Харьков активисты полиция Марш Равенства

Источник: Сегодня

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