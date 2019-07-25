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В ДТП погиб боевой комбат, приехавший в отпуск

25 июля, 15:52

С офицером, погибшим в катастрофе, простятся в Харькове

Александр Андриенко
Александр Андриенко. Фото: Facebook

В Харькове простятся с погибшим в ДТП командиром батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александром Андриенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и сослуживец погибшего Глеб Бабич.

Как оказалось, Александр находился в отпуске. В отделе коммуникации областного управления Нацполиции рассказали, что авария произошла 23 июля, около 23:30, на Кольцевой дороге в районе села Бобровка Харьковской области, когда Merсedes Sprinter зацепил обочину и его автомобиль перевернулся. У погибшего осталась жена и трое детей, младшему сыну нету еще года.

"Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит, хотя привык к смерти за пять лет. Выживать в сложном бою, и пойти в небо из мирной жизни – с этим трудно смириться. Это огромная, горькая потеря для 10 бригады, и лично для нас, драконов. Саня, ты был слишком светлым и жизнерадостным. Твой отпуск уже никогда не закончится. И нам будет очень, очень не хватать тебя. Отдыхай брат. Там в небесном подразделении тебе дадут достойное место", – написал Глеб Бабич.

Также он опубликовал видео с погибшим побратимом. Прощание с Александром Андриенко состоится 26 июля в 11:00 на ул. Кричевского, 41.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Харьков, ВСУ, комбат

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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