ДТП в Хмельницкой области: в больнице четыре пенсионерки и водитель

Автомомбиль Wolksvagen перевернулся и влетел в дерево

Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области вследствие ДТП пять человек получили травмы. Авария произошла 25 июля в 6:15 на автодороге Гуков – Могилев-Подольский, возле села Иванковцы Дунаевецкого района.

Как выяснилось, водитель автомобиля Wolksvagen LT не справился с управлением, машина перевернулась и врезалась в дерево. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования извлекли всех пострадавших из покореженной машины, передав их медикам для оказания помощи. Об этом сообщают в ГСЧС.

В результате ДТП водитель и четыре пассажирки транспортного средства получили травмы и были госпитализированы в Дунаевецкую центральную районную больницу.

"78-летнюю женщину с политравмой и 68-летнюю – с торакальной травмой грудной клетки госпитализировали в реанимационное отделение. Еще двух пенсионерок в возрасте 68 и 65 лет и водителя с переломами госпитализировали в травматологию", – добавляют в полиции.

Ранее во Львове произошло ДТП с участием иностранца. Нетрезвый поляк на автомобиле BMW врезался в рекламный щит. Из-за сильного удара металлическая конструкция упала и разбила машину. Поэтому водителя спасателям пришлось вытаскивать из машины с помощью спецтехники.

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Ранее мы писали, что на Прикарпатье легковушка слетела с дороги и столкнулась с отбойником. Авария произошла в с. Силец, Тисменицкого района. В результате ДТП 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а другой мужчина доставлен в медучреждение.

Кроме этого, во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. В результате столкновения водитель Peugeot и трое его пассажиров в возрасте 7, 11 и 22 лет, все – жители Львовской области, были доставлены в больницу.

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