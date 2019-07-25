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На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен

25 июля, 07:15

Обстрел оккупанты устроили неподалеку Причепиловки

Фото: Getty Images

За минувшие сутки на Донбассе боевики не открывали огонь по позициям ВСУ, но с начала сегодняшних уже нарушили режим тишины. Из-за вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.  

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

Огонь российские наемники открыли один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Причепиловки. Боевики ударили из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – рассказали в ООС.

Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, военнослужащий, раненый, ООС

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