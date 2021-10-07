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В Харькове уже красная зона? Мы проверили слухи

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
7 октября, 14:07
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В соцсетях распространили фото якобы решения комиссии о переходе в красную зону карантина
В Украине заговорили об ужесточении карантина
В Украине заговорили об ужесточении карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как в Харькове началась ухудшаться ситуация с коронавирусом, местные СМИ начали писать, якобы Харьковская область уже перешла в красную зону карантина.

Сайт "Сегодня" проверил слухи.

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Что пишут?

О том, что Харьковская зона уже в красной зоне, первыми начали писать в Telegram-каналах "Харьков Тут", "Сонцеликий Харьков" и "Х*евый Харьков". В сообщении указано, якобы регион переходит в красную зону с 10 октября. К записи прикрепили скриншот якобы решения комисии ТЭБ и ЧС. Однако дата решения на нем не указана.

Скриншот с якобы документом

После этого информацию об ужесточении карантина распространили и местные СМИ.

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Что на самом деле?

Журналисты "Сегодня" пообщались с директором департамента по делам информации и связям с общественностью Юрием Сидоренко – по его словам, это фейк.

"В 16.30 будет заседание специальной комиссии, которая будет рассматривать этот вопрос",- сообщил нам официальный представитель мэрии Юрий Сидоренко.

Он подчеркнул, что только эта комиссия решит, быть ли Харькову в красной зоне.

Что запрещено в красной зоне?

В красной зоне карантина запрещено:

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  • работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
  • работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
  • проведение массовых мероприятий,
  • работа учреждений культуры,
  • работа отелей и хостелов.

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