В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в супермаркете

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В одном из супермаркетов Харькова 14-летний подросток устроил стрельбу и ранил двух посетителей. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информация о выстрелах поступила стражам порядка 6 ноября, в 18:35.

По данным стражей порядка, в супермаркете, расположенном в Основянском районе города, вспыхнул конфликт между 14-летним подростком и другими посетителями. В ходе ссоры подросток сделал несколько выстрелов в сторону посетителей из предмета, похожего на пневматический пистолет.

В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

"Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование. Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщении ему о подозрении", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее на парковке возле одного из супермаркетов Харькова произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит и еще один получил ранения. Позже на даче у одного из участников стрельбы, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия.

Также мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные обстреляли двоих мужчин – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. По данным полиции, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

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