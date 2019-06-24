В Харькове 14-летняя девочка за рулем BMW ездила в парке по пешеходным дорожкам

Малолетнюю "автомобилистку" задержали прохожие

Иллюстрация. Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

В Харькове патрульные полицейские составили протокол на мужчину, дочь которого села за руль иномарки и ездила по пешеходным дорожкам в одном из городских парков.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 14-летняя девочка села за руль BMW и едва не сбила детей.

Очевидцы выложили в социальных сетях видео с места происшествия, и назвали его "коротко о том, откуда берутся потенциальные "Зайцевы", напоминая о резонансном ДТП с участием Елены Зайцевой – студентки за рулем дорогой иномарки, попавшей в ДТП, где погибли шесть человек.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел на улице Тернопольской. А отцу "автомобилистки" предстоит ответить в суде по статье о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, еще шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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