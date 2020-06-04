В Харькове активисты "Потон" пикетируют областную полицию (фото и видео)

В Харькове активисты организации POTON, члены которой были задержаны накануне, вышли на пикет у здания областной полиции, требуя выпустить своих "коллег" – Павла Онищенко и Николая Маслова, которым инкриминируют нападение на полицейских.

К акции присоединились представители нескольких организаций, и перекрыли дорогу возле областного управления Нацполиции, сообщает NewsRoom.

В пикетировании принимают участие около 50 человек, которые попытались зайти в здание полиции, но наткнулись на закрытые двери.

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Сейчас участники митинга ожидают следователя, который расследует происшествие.

По словам одного из организаторов пикета, Сергея Воробьева, полицейские связали задержанных, и "держали их около пяти часов в таком состоянии, они лежали на земле".

"Николая Маслова очень сильно избили, Пашу (Онищенко – Ред.) тоже немножко побили. Об остальных такой информации нет", – заявил он.

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В свою очередь, в полиции сообщили свою версию произошедшего.

Так, 3 июня, около 18:50 в Краснокутский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел конфликт, в результате которого был поврежден автомобиль.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и другие подразделения.

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"Полицейские установили, что на открытом участке местности лесного массива машину с правоохранителями, которые находились по служебным делам на территории района, окружили граждане, которые называли себя поселенцами "Слобожанской сечи". Мужчины держали в руках дубинки, топоры и оружие", - заявили в областном управлении Нацполиции.

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По данным копам, агрессивно настроенные люди угрожали стражам порядка, порезали колеса и повредили стекла служебной машины. Во время осмотра места происшествия "были изъяты несколько деревяных дубинок, топор, предметы, похожие на два пистолета, складной нож, патроны".

Ведомости были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа" и "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа".

"Были задержаны пять человек в возрасте от 34 до 42 лет. Решается вопрос объявления им о подозрении и избрания меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы", – подчеркнули в полиции.

Видео: Нацполиция

Напомним, накануне в Краснокутском районе Харьковской области задержали активистов, которые пытались создать "Слобожанскую сечь". По данным полиции, мужчины заблокировали автомобиль силовиков, порезали ему колеса, разбили лобовое стекло и прострелили боковое.

В самой организации утверждают, что за ними следили с квадрокоптера, поэтому они спустили колеса на машине Renault Duster.

Напомним, что утром 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Участникам перестрелки инкриминируют покушение на убийство. Среди пострадавших оказались три человека, двое из них попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Также мы сообщали, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

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