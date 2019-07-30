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В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука

Сегодня, 12:25

28-летний мужчина оказался в больнице с ножевыми ранениями

В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука

В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука / Фото: Нацполиция

В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%BE%D0%B6,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%BE%D0%B6,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8 Харьков 28-летний мужчина оказался в больнице с ножевыми ранениями

В Харькове пожилую женщину подозревают в покушении на убийство собственного внука. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, между родственниками вспыхнула ссора, во время которой 67-летняя пенсионерка схватила нож и трижды ударила внука в живот.

28-летнего мужчину с ножевыми ранениями брюшной полости в неконтактном состоянии доставили в больницу скорой неотложной помощи. Вскоре силовики смогли задержали и подозреваемую.

Было открыто уголовное производство открыто по статье "покушение на убийство". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.

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Харьков убийство покушение пенсионерка ножом

Источник: Сегодня

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