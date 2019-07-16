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В Днепре убийцу женщины погубила жадность

16 июля, 16:55

Через полтора месяца после убийства мужчина решил продать машину своей жертвы


В Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема.

Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим. По данным следствия, мужчина задушил подругу во время ссоры, а ее тело решил утопить.

На подозреваемого вышли через сайт по продаже машин, где тот продавал автомобиль убитой.

"Он задушил свою сожительницу, затем в ее собственном автомобиле вывез тело на реку, привязал к металлическим сваям и выбросил в водоем", – сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее сообщалось, в Одессе из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве и сожжении жительницы курортного поселка Сергеевка Инны Бешляги.

"Сначала долго определяли подсудность, которая рассмотрела меру пресечения, потом коллегия собиралась, то еще что-то, а потом как-то так получилось, что срок истек, а ходатайство прокуратуры никто не видел, то ли не рассмотрели в срок, или еще что-то, какое-то вразумительное объяснение я так и не видел", – заявил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

Напомним, в Чернигове судят начальника охраны супермаркета, якобы зарезавшего покупателя. Подозреваемому продлили срок ареста.

Также мы сообщали о пожизненном наказании для киевского убийцы.

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Тег убийство, Днепр, убийца, жадность

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