В Харькове бешеный кот искусал прохожих: объявлен карантин

Сегодня, 17:03

На данный момент в Киевском районе города проводится вакцинация домашних животных от бешенства          

Фото: 2traveliving.ru
Фото: 2traveliving.ru

В Киевском районе Харькова ввели карантин из-за бездомного кота, который болел бешенством. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

31 июля на ул. Колосистой на мужчину напала кошка, которая выпрыгнула из кустов и искусала его. На помощь пришла соседка, но животное напало и на нее.

"Пострадавшие обратились за медпомощью, а уже 1 августа работники КП "Центр обращения с животными" поймали кошку, у которой подтвердился диагноз "бешенство"", — сообщили в местной мэрии.

В связи с этим на территории, ограниченной улицами Генерала Удовиченко, Горянской, Леся Сердюка и Хвылевого, проводят вакцинацию домашних животных от бешенства.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области за первый квартал 2018 года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек

Напомним, в селе Циркуны Харьковской области бездомный кот, больной бешенством, искусал трех человек. К счастью, все пострадавшие вовремя обратились к врачам. Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.
Харьков, нападение, карантин, бешенство, кот, прохожие

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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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