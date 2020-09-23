В Харькове больница ищет медиков: за работу с COVID-19 обещают немалые деньги

В Харьковскую больницу №25, которая работает с пациентами, у которых подтвержден COVID-19, где недавно уволились 25 медработников, зовут на работу медицинских сестер и санитаров, обещая им внушительные зарплаты.

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Об этом рассказал начмед этого медучреждения Дмитрий Иванович, сообщает NewsRoom.

"Никакой паники в больнице нет. Действительно, сейчас мы ищем замену сотрудникам, которые недавно уволились из отделения для больных коронавирусом. Сейчас туда требуется около десяти медсестер и столько же санитарок", – объяснил он.

Также добавил, что из больницы решили уволиться, в основном, "женщины из группы риска".

"Мы с пониманием относимся к их решению", - рассказал начмед.

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Иванович рассказал, что медработникам, которые придут в COVID-отделение больницы №25, установлена зарплата в размере 15 тысяч гривен при посменном режиме работы: сутки – в отделении, трое – дома.

"Мы рассматриваем все кандидатуры. Во время собеседования узнаем у медсестер и санитарок об их опыте работы. При необходимости готовы обучить новых сотрудников, если это потребуется", - заверил он.

Иванович также отметил, что сейчас в больнице нет острого дефицита средств индивидуальной защиты и "новенькие" будут обеспечены всем необходимым.

"По моему мнению, до конца этой недели мы доукомплектуем отделение для больных коронавирусом. Все не так страшно, как может показаться на первый взгляд", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области от коронавируса умерли три медика из разных больниц. С начала эпидемии COVID-19 обнаружили более чем у 450 медиков региона.

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Также напомним, в Харьковской области проверили, как соблюдаются противоэпидемические ограничения в школах региона.

Кроме того, в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро и на других видах транспорта:

Видео: Telegram-канал "Веха"

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