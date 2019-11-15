Для помощи рукокрылым местные жители собрали пять тысяч гривен

В Харькове целая колония летучих мышей оказалась в ловушке. Жители многоэтажки залепили монтажной пеной щель, в которой поселилось около тысячи ночных охотников, пытаясь избавиться от нежелательных соседей.

Неравнодушные горожане, узнав об инциденте, собрали пять тысяч гривен на аренду спецтехники для их освобождения, на которую у специалистов ушло около трех часов.

Все рукокрылые оказались представителями вида рыжей вечерницы, они занесены в Красную книгу.

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Напомним, весной из частного зоопарка в Харькове выпустили на волю почти тысячу летучих мышей. Их спасли зимой специалисты единственного в Украине центра реабилитации рукокрылых. Травмированных лечили и кормили, а с потеплением ночных хищников выпустили в новую жизнь.

Так, одна из спасенных хищниц – рыжая вечерница – зимовала в холодильнике, помещенная в мешочек на протяжении нескольких месяцев. И теперь она наконец проснулась. Мышь стала "выпускницей" – вместе с сотнями рукокрылых разных видов, спасенных специалистами Центра. За время долгого сна она немного охладилась.

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