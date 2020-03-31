В Украине стало 549 инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев. По состоянию на утро 31 марта в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19", – сообщили в ЦОЗ.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 30 марта в Украине были лабораторно подтверждены 548 заражений коронавирусом, 13 случаев закончились летальным исходом. Вылечились от опасного недуга восемь человек. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

В тренде В Украине более полутысячи зараженных коронавирусом

В то же время в Минздраве отмечают, что за последние дни больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет, что 22% от общего количества. Кроме этого, в Украине уже есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших. Меньше всего болеет, как ни странно, главная группа риска – пенсионеры: от 71 до 80 лет – 1,4%; от 81 до 90 лет – 0,2%.

А тем временем украинцы продолжают возвращаться на родину со всех уголков планеты. На днях скандалом закончилось возвращение украинцев с Бали и Вьетнама. Одни штурмовали закрытые двери выхода из аэропорта "Борисполь", а другие удивились условиям обсервации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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