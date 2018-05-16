В Харькове иномарка влетела в киоск: есть пострадавший

В ночь на 16 мая на перекрестке улицы Москалевской и переулка Академика Богомольца в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.

По данным ведомства, водитель автомобиля Chery совершил наезд на торговый киоск. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. С места аварии его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Николаевской области произошла крупная авария – столкнулись рейсовый пассажирский автобус, зерновоз и микроавтобус Вооруженных сил Украины. В результате столкновения пострадали 10 человек.

Перед этим в Днепре неизвестный угнал автомобиль BMW на литовских номерах. В погоне, пытаясь уйти от полиции, угонщик насмерть сбил женщину-велосипедистку.

А ранее в Днепре на улице Набережной Заводской Новокодацкого района произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины – пассажирка машины скончалась на месте, а прохожая, которую сбили на пешеходной зоне, умерла в машине скорой помощи во время транспортировки в больницу.