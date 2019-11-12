Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

В Харькове изнасиловали пенсионерку: задержан подозреваемый

12 ноября, 16:17

Мужчине грозит до пяти лет за решеткой

/ Фото: Pixabay

В Харькове жертвой насильника стала 77-летняя женщина. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, утром 10 ноября женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены. Внутри находился незнакомый мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, изнасиловал ее.

Подозреваемого уже задержали – им оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

А в Ровно злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу, душил и пытался изнасиловать ее.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Харьков задержание изнасилование мужчина пенсионерка подозреваемый

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Харьковом ребенок застрял в стиральной машине: фото
Под Харьковом ребенок застрял в стиральной машине: фотоХарьков
В Харьковской области обстреляли автомобиль активиста
В Харьковской области обстреляли автомобиль активистаХарьков
В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в супермаркете
В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в супермаркетеХарьков
В Харькове на лотке с шаурмой заметили огромную крысу: видео
В Харькове на лотке с шаурмой заметили огромную крысу: видеоХарьков
Ваш сын попал в ДТП: харьковский пенсионер отдал мошенникам почти 800 тысяч гривен
Ваш сын попал в ДТП: харьковский пенсионер отдал мошенникам почти 800 тысяч гривенХарьков
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визита
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визитаПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...