В Харькове изнасиловали пенсионерку: задержан подозреваемый

Мужчине грозит до пяти лет за решеткой

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В Харькове жертвой насильника стала 77-летняя женщина. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, утром 10 ноября женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены. Внутри находился незнакомый мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, изнасиловал ее.

Подозреваемого уже задержали – им оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

А в Ровно злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу, душил и пытался изнасиловать ее.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

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