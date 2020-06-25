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В Харькове к лечению больных с коронавирусом привлекут выпускников медвузов и колледжей

25 июня, 18:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Молодые медики вызвались помочь, несмотря на положенный отпуск

В Харькове, где недавно умерла медик с COVID-19, на фоне острой нехватки специалистов, о готовности лечить пациентов с коронавирусом и работать в профильных больницах заявили выпускники медицинских вузов и колледжей.

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Об этом шла речь на совещании в Харьковской областной государственной администрации, посвященном борьбе с эпидемией, сообщили в пресс-службе ОГА.

Так, исполняющая обязанности директора областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова отметила, что за последнюю неделю из ее учреждения уволились 15 человек.

"Ушли почти все анестезиологи, осталась одна. Три терапевта, шесть медсестер и шесть санитарок. Это имеется в виду реанимация. Все остальные не увольнялись, но написали отказ от работы", - рассказала она.

Похожая ситуация сложилась и в областной инфекционной больнице, руководитель которой заявил, что в учреждении есть 17 вакансий для среднего медперсонала (медсестер) и 25 – для младшего (санитарок).

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В свою очередь ректоры вузов и директора медицинских колледжей отметили, что среди выпускников этого года есть желающие работать с больными COVID-19.

"Девять человек готовы идти в диспансер радиационной защиты, 16 – в областную инфекционную больницу. Все они нацелены на работу", - заявил директор Купянского медицинского колледжа Олег Брянцев.

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Также он заверил, что добровольцы готовы начать работать уже с 1 июля, несмотря на то что по закону им положен месяц отпуска.

Желание помочь выразили и выпускники Харьковского областного медицинского колледжа.

Было решено, что списки специалистов, в которых нуждаются медучреждения, будут направлены в профильные вузы и колледжи.

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Напомним, ранее в Харькове от коронавируса умер 28-летний мужчина, который также страдал от серьезного онкологического заболевания.

Кроме того, в Дергачах Харьковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса – заболели работники управления образования, культуры, молодежи и спорта местной райгосадминистрации.

Видео: Дергачевская районная госадминистрация

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Харьков медики врачи харьковская область медсестры коронавирус санитары

Источник: Сегодня

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