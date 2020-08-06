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В Харькове кафе и клубы массово нарушают карантин: что грозит владельцам

6 августа, 11:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Заведения не прекращают работу в 23:00, как этого требуют правила карантина

В Харькове, где недавно зафиксировали антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом, за нарушения карантина оштрафовали почти 80 кафе и ночных клубов. Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Харькове Ирина Зубкова, написали в пресс-службе мэрии.

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По ее словам, в июле работники Госпродпотребслужбы проверили 384 объекта, из которых у 149 обнаружили нарушения. При этом 78 руководителей оштрафовали.

"Не соблюдался режим работы до 23:00. Некоторые хозяева с пониманием относились к ситуации, исправлялись. Другие же вели себя нагло, поэтому к ним были применены санкции", – сказала Зубкова.

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Напомним, недавно в Харькове провели рейд по ресторанам и рынкам: работники Госпродпотребслужбы проверяли, нарушают ли заведения правила карантина.

Также мы рассказывали, что в Дергачах Харьковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса – заболели работники управления образования, культуры, молодежи и спорта местной райгосадминистрации.

Видео: Дергачевская районная госадминистрация
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Харьков штрафы карантин
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