В Харькове провели рейд по ресторанам и рынкам: нарушают ли там карантин

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области продолжает контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования в городе.

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Как рассказали в пресс-службе областного управления, треть харьковских предприятий общепита нарушают правила карантина. За прошлую неделю, с 27 июля по 2 августа, сотрудники службы провели 1485 проверок заведений общественного питания, продовольственной торговли и рынков. В результате нарушения выявили на 538 объектах.

Известно, что 34 человек привлекут к административной ответственности. Остальным нарушителям выдали предписания и предложения.

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Ранее мы сообщали, что после проверок Госпродпотребслужбы Киева выяснилось, что треть антисептиков на входах в заведения столицы разбавляют водой. За подделки в санитайзерах будут штрафовать на 17 тысяч гривен.

Также напомним, бизнес в Украине массово нарушает условия карантина. Госпродпотребслужба обнаружила проблемы у каждого пятого проверенного предприятия.

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