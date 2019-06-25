В Харькове копы задержали "рекордно" пьяных водителей

Сразу двое харьковских шоферов попались за рулем, будучи в стельку пьяными

В Харькове задержали двоих водителей, которые в 20 раз превысили допустимую норму содержания алкоголя в крови. Фото: Нацполиция

В Харькове 24 июня полицейские задержали двоих пьяных водителей, у которых содержание алкоголя в крови более чем в 20 раз превышало допустимую норму.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, всего за минувшие сутки было задержано семь человек, управлявших транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, двое из которых были серьезно пьяны.

Так, проверка на драгере показала, что в организме водителя ВАЗ-21103, задержанного на улице Танкопия, содержится 4,13 промилле алкоголя при норме в 0,2 промилле.

Еще одного нарушителя задержали на проспекте Московском. У мужчины за рулем Dacia Logan, обнаружили 4,17 промилле алкоголя. Водителям грозит штраф в 10,2 тысячи гривен, а также лишение прав на год.

Напомним, недавно похожий случай был в Запорожье, где патрульные в День отца задержали 50-летнего водителя Daewoo Lanos, который врезался в забор собственного дома. Копы заметили у водителя явные признаки сильного алкогольного опьянения – нечеткую речь, запах алкоголя и дрожание рук, а проверка на драгере показала, что в его крови содержится 4,16 промилле алкоголя.

Смотрите, чем для украинцев заканчивается пьяное вождение. Некоторые водители садятся за руль, употребив смертельную дозу алкоголя.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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