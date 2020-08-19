В Харькове коронавирус пробрался в библиотеку: что известно

В Харькове, где ранее коронавирус обнаружили в оперном театре, COVID-19 подтвердили у сотрудницы научной библиотеки имени Короленко. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на подтверждение из самой библиотеки.

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"Коронавирусом заболел один человек. Никаких симптомов не было, просто небольшой насморк. Но наша сотрудница решила сделать тест, и он подтвердил COVID-19", - рассказала заместитель директора библиотеки Надежда Фирсова

После того, как инфицирование подтвердилось, 12 сотрудниц из отдела заболевшей были отправлены на самоизоляцию.

"Они будут находиться дома две недели. Также провели дезинфекцию и получили необходимый акт от санитарной службы", – .говорится в сообщении.

По ее словам, посетителям ничего не угрожает, и учреждение продолжает работать: в библиотеке трижды в день проводят влажную уборку, на всех столах есть санитайзеры, а перед посещением сотрудники и гости должны пройти температурный скрининг.

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Ранее мы сообщали, что Харьковская область бьет антирекорды по коронавирусу: медики готовятся ко второй волне.

Также напомним, в Харькове врачи заявили о нехватке мест в реанимации. Врачи предупредили, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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