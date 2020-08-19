Вспышка коронавируса в Харьковском оперном театре: все представления отменили

В театре болеют семь сотрудников

Харьковский театр оперы и балета (ХНАТОБ) отменил все выступления из-за вспышки коронавируса. Там подтвердили еще один случай COVID-19 – заболел артист балета. Это уже седьмой подтвержденный инфицированный в театре.

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Как сообщает "Город Х", все артисты балета и контактирующие с ними сотрудники театра ушли на карантин. С сегодняшнего дня, 19 августа, все представления в ХНАТОБе отменяются, а деньги за билеты на спектакли зрителям вернут.

Отмечается, что если ситуация улучшится и остальные тесты на COVID-19 покажут отрицательный результат, коллектив планирует провести несколько концертов и масштабных представлений ко Дню города и Дню Независимости Украины.

Ранее мы сообщали, что Харьковская область бьет антирекорды по коронавирусу: медики готовятся ко второй волне.

Также напомним, в Харькове врачи заявили о нехватке мест в реанимации. Врачи предупредили, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

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