В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известно

Их отправили на самоизоляцию

Эпидемия коронавирусной инфекции снова набирает обороты в Украине. Так, у двух сотрудниц исполнительного аппарата Харьковского областного совета подтвердился диагноз COVID-19.

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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на пресс-секретаря облсовета Владимира Дягилева, положительный диагноз им поставили в начале недели, после чего обе сотрудницы ушли на самоизоляцию.

"Вчера в помещениях областного совета провели санитарную обработку и составили списки людей, которые контактировали с заболевшими. Никого из сотрудников не изолировали. Те, кто может работать дистанционно, продолжают работать удаленно", – рассказал Дягилев.

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Ранее мы сообщали, что в городе Бердянск Запорожской области детский сад №20 "Красная шапочка" закрыли на карантин. Выяснилось, что воспитательница учреждения получила положительный результат теста на COVID-19.

Также напомним, что в Харьковской области от коронавируса умерла медик. Мэр города Николай Бакшеев рассказал, что речь идет о 49-летней заведующей хозяйством центра оказания первичной медико-санитарной помощи.

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