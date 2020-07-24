Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известно

24 июля, 15:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Их отправили на самоизоляцию

Эпидемия коронавирусной инфекции снова набирает обороты в Украине. Так, у двух сотрудниц исполнительного аппарата Харьковского областного совета подтвердился диагноз COVID-19.

Реклама

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на пресс-секретаря облсовета Владимира Дягилева, положительный диагноз им поставили в начале недели, после чего обе сотрудницы ушли на самоизоляцию.

"Вчера в помещениях областного совета провели санитарную обработку и составили списки людей, которые контактировали с заболевшими. Никого из сотрудников не изолировали. Те, кто может работать дистанционно, продолжают работать удаленно", – рассказал Дягилев.

В тренде
Вспышка коронавируса в Одессе: закрывают подстанцию скорой помощи

Ранее мы сообщали, что в городе Бердянск Запорожской области детский сад №20 "Красная шапочка" закрыли на карантин. Выяснилось, что воспитательница учреждения получила положительный результат теста на COVID-19.

Также напомним, что в Харьковской области от коронавируса умерла медик. Мэр города Николай Бакшеев рассказал, что речь идет о 49-летней заведующей хозяйством центра оказания первичной медико-санитарной помощи.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков сотрудники облсовет коронавирус заболевшие COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Подельник
Подельник "луцкого террориста" пошел на сделку со следствием: что известноХарьков
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под Харьковом
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под ХарьковомХарьков
"У коронавируса много лиц": врачи в Харькове показали, как работают в разгар эпидемии (фото)Харьков
Минздрав обновил список
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантинУкраина
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)Харьков
Вышла из дома и не вернулась: в Харькове почти неделю ищут пропавшую девочку (фото)
Вышла из дома и не вернулась: в Харькове почти неделю ищут пропавшую девочку (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять