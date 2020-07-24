В Бердянске из-за коронавируса закрыли детский сад: кто заболел

Эпидемия коронавирусной инфекции снова набирает обороты в Украине. Так, в городе Бердянск Запорожской области детский сад №20 "Красная шапочка" закрыли на карантин.

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Выяснилось, что воспитательница данного учреждения получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского горсовета.

"Для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни, с 24 июля заведение временно не будет работать", – говорится в сообщении.

Возобновить работу детского сада планируют через две недели.

Ранее мы сообщали, что в Украине карантин буде продлен до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

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Также напомним, что в Украине продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных больных COVID-19.

А в Херсонской области зафиксировали вспышку коронавируса на базе отдыха – подробности в видеосюжете:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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