В Бердянске из-за коронавируса закрыли детский сад: кто заболел

Эпидемия коронавирусной инфекции снова набирает обороты в Украине. Так, в городе Бердянск Запорожской области детский сад №20 "Красная шапочка" закрыли на карантин.
Выяснилось, что воспитательница данного учреждения получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского горсовета.
"Для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни, с 24 июля заведение временно не будет работать", – говорится в сообщении.
Возобновить работу детского сада планируют через две недели.
Ранее мы сообщали, что в Украине карантин буде продлен до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.
Также напомним, что в Украине продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных больных COVID-19.
А в Херсонской области зафиксировали вспышку коронавируса на базе отдыха – подробности в видеосюжете:
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