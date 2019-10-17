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В Харькове коза устроила "поход" среди машин на парковке

17 октября, 18:59

Животное подходило к машинам и что-то в них высматривало

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Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Харькове, рядом с которым недавно заметили пастбище верблюдов, сняли на видео необычную "посетительницу" парковки – козу, которая ходила среди автомобилей.

На кадрах видно, как животное подходит к машине, что-то высматривает и идет дальше.

Напомним, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше.

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Кроме этого, мы писали, что в Днепропетровской области волонтеры спасли от голодной смерти три десятка коз – животных выкупили у хозяина, который закрыл их в сарае, чтобы они не ели соседских овощей. Коз привезли в приют села Малозахарино, они были худыми и крайне голодными.

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Также мы писали о том, как в немецком Дрездене четыре зебры убежали из рождественского цирка к набережной реки Эльба.

Их удалось поймать, однако позже одно животное скончалось от сердечной недостаточности, вызванной сильным стрессом. Также в ходе погони за зебрами пострадал полицейский.

Также мы писали, что летом в российском городе Ольховка в Волгоградской области в цирке-шапито медведь неожиданно вышел из-под контроля и набросился на дрессировщика.

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Харьков курьез коза животное

Источник: Сегодня

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