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В Харькове легковушка сбила пешехода на "зебре": ДТП попало на видео

26 августа, 12:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Авария произошла на проспекте Науки

В Харькове, под которым недавно водитель сбил женщину с коляской, произошло еще одно ДТП на пешеходном переходе. Под колеса легковушки в этот раз попал мужчина.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария случилась 25 августа на проспекте Науки. В тот момент, когда 55-летний мужчина переходил "зебру", его сбил автомобиль. За рулем легковушки находилась 24-летняя женщина.

Кроме того, в сети появилось видео наезда.

Внимание! Видео не для слабонервных, 18+!

Видео: ХС Харьков

Копы отметили, что после ДТП 55-летний мужчина получил телесные повреждения. А водителю иномарки теперь грозит до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, не так давно в Харьковской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате пострадали семь человек, пятеро из них – дети.

Также напомним, ранее в этом году в Одесской области на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса.

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ДТП видео Харьков женщина пешеходный переход пешеходы
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