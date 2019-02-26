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В Харькове легковушка сбила женщину-пешехода

Сегодня, 11:14

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове легковушка сбила женщину-пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4fd/93a/5c74fd93a09bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4fd/93a/5c74fd93a09bb.jpg Харьков Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу

В Харькове легковушка сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 25 февраля около 22:20 на проспекте Героев Сталинграда. Под колесами Skodа оказалась женщина возрастом около 40 лет, ее личность пока не установлена. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства ДТП", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Харьков, пешеход, женщина, наезд, легковушка

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