В Харькове легковушка сбила женщину-пешехода
Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу
В Харькове легковушка сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе местной полиции.
ДТП произошло 25 февраля около 22:20 на проспекте Героев Сталинграда. Под колесами Skodа оказалась женщина возрастом около 40 лет, ее личность пока не установлена. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства ДТП", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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