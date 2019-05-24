В Харькове людей с ментальной инвалидностью угощали фуа-гра и сырным мороженым

Людям с ментальной инвалидностью помогают с интеграцией в общество

В Харькове запустили необычный проект для людей с ментальной инвалидностью. Фото: Facebook

Харьковчане запустили необычный проект "Снег на голову", чтобы показать, что люди с инвалидностью имеют равные возможности с другими. Несколько месяцев люди с ментальной инвалидностью бесплатно учились кулинарному мастерству под руководством шеф-повара и волонтеров.

Ребята даже устроили два изысканных ужина, а уже в этом году команда проекта собирается открыть свое кафе. Обучать особых людей кулинарным премудростям решили 21-летняя Татьяна Каменева и 30-летний Михаил Черноморец.

"Мы хотим, чтобы наш проект стал таким прожектором, который показывает, что ребята могут быть включены в работу и быть полноценными членами команды, что инвалидность – это ерунда, которая не определяет человека и его способности", – заявила Татьяна.

Авторы проекта заявляют: "Вот вам снег на голову – люди с инвалидностью могут быть крутыми работниками. И мы не убеждаем вас, а констатируем факт".

В команде трудятся 10 человек с ментальной инвалидностью – аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью в возрасте от 17 до 44 лет, а также сами создатели, волонтеры и шеф-повар Александр Белодед.

Два с половиной месяца людей с инвалидностью бесплатно обучали на площадке кулинарной академии Al.Cuisine разным процессам приготовления ресторанных блюд. А полученное мастерство они продемонстрировали во время двух изысканных ужинов, один из которых устроили в темноте.

"Для ребят занятия были полностью бесплатными. Мы с партнером оплатили занятия и аренду, закупки, посчитали так, чтобы часть затрат компенсировать за счет продажи билетов на ужин", – объяснила Татьяна.

Во время первого ужина подавали суп из судака с овощной лапшой, запеченную утку и брауни с мороженым из сыра дорблю и соленой карамелью. А во время второго – гости с завязанными глазами распознавали необычные вкусы: фуа-гра в молочном шоколаде с фундуком, фуа-гра в вишневом соусе из агар-агара, грибной паштет, креветочное мороженое на подушке из лаймовой пены с муссом из маракуйи и на десерт – шоколадную сферу, залитую горячим клубничным джемом и с миндальным коржом.

32-летний участник проекта Давид Милитосян считает, что проект открывает будущее для людей с инвалидностью.

"Наш шеф Александр хорошо объясняет, готовить очень интересно. Это не только поможет в работе, а и когда у меня будет семья, я смогу устроить вкусный романтический ужин. Я встретил здесь друзей, меня поддерживают, учат, дают советы и любят", – рассказал парень.

По мнению Елены Олейник, мамы 20-летней девушки Лии, проект дает реальный шанс получить работу в будущем и быть социально значимыми: "Благодаря такому формату у ребенка образуется определенный круг друзей на долгое время, не ограниченный только родственниками".

По ее словам, дочь стала более собранной и научилась лучше разговаривать, а также может пользоваться общественным транспортом без помощи. Сейчас команда "Снег на голову" готовится к открытию своего кафе, где на кухне будут трудиться участники проекта, которые прошли обучение.

По словам Михаила Черноморца, они хотят быть конкурентоспособными на рынке, чтобы люди приходили в кафе не из жалости, а потому, что там действительно качественный сервис и вкусная еда.

Напомним, с 1 апреля в Украине вступили в силу новые Государственные строительные нормы, которые касаются инклюзивности. В частности, работодателей обязали оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью.

Также мы писали о том, что в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью. Кроме того, в Харькове кулинарное дело начали преподавать безработным с инвалидностью. Руководит таким социальным экспериментом опытный шеф-повар. Он говорит, что ученики очень старательные и быстро учатся.

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