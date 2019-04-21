В Харькове мастера косплея перевоплотились в любимых героев и устроили дефиле

В городе прошел яркий "Ханифест"

Фото: Т. Ерохина.

В выходные в Харькове прошел фестиваль комиксов, аниме и фильмов "Ханифест". Более 350 участников из разных городов Украины устроили яркое косплей-шоу с песнями, танцами и дефиле. Корреспонденты "Сегодня" побывали на фестивале и выяснили, как харьковчане "оживляют" экранных персонажей.

Шестой год подряд "Ханифест" (Харьковский Аниме Фестиваль) собрал любителей фильмов и сериалов, аниме и манги, комиксов и видеоигр разных возрастов на арт-заводе "Механика": кто-то пришел сюда просто посмотреть на неуемную фантазию косплееров и отдохнуть, а почти 350 человек стали участниками косплей-состязания.

Энтузиасты инсценировали отрывки из фильмов, сериалов и аниме, исполняли саундтреки, танцевали, а в завершении шоу-программы устроили яркое дефиле.

Правда, участники воссоздавали образы любимых героев не только ради удовольствия, но и боролись за 15 000 грн призового фонда феста в дефиле, караоке, сценической постановке и k-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза).

Участники феста не побоялись проявить фантазию, создавая любимых персонажей из фильмов, мультиков и видеоигр. Желающие сфотографироваться с косплеерами собирали целые очереди. Зрители толпились возле Магнето — персонажа супергеройской серии X-Men. Его образ воссоздал 29-летний строитель Дмитрий Мазничко, который привлек внимание не только удачным ярким образом любимого персонажа, но и своим ростом в 194 см.

"Создавал дома по картинкам, сначала лепил из пластилина, а потом по слепкам делал костюм из стекловолокна и ПВХ-пластика. Процесс занял около месяца, часть костюма пошил", — рассказал харьковчанин.

Встретили мы на фестивале и одну из главных героинь популярного сериала "Игры престолов" — Дейенерис. Интересно, что косплей на этого персонажа сделали сразу две девушки, правда, выбрали костюмы из разных сезонов саги.

25-летняя преподавательница немецкого языка Светлана Саенко впервые пришла на этот фестиваль. На перевоплощение у девушки ушло всего два дня: в первый купила ткань и самостоятельно сшила платье, а во второй — соорудила драконье яйцо из обычных кнопок и папье-маше.

"Косплей — это занятие для удовольствия. Придя на фестиваль, можно сбежать от повседневности, перевоплотиться в любимого героя. И никто не скажет, мол, вот ненормальная, "косплеит" в 20 с плюсом лет", — говорит Светлана.

Многие участники для перевоплощения выбрали героев аниме. Так, Николай Гирин из Мариуполя стал учителем главного героя из аниме "Наруто" — Джирайя. По словам зрителей, образ, и правда, вышел один в один. На костюм парень потратил полтора месяца и 2000 грн, друзья помогли с шитьем и крафтом.

"В аниме совсем иная философия. Много тематик поднимается из подтекстов, которые трогают душу, помогают развиваться людям, не замыкаться в себе. Плюс — красивые миры. Это завлекает людей, которые, грубо говоря, хотят прожить больше жизней. Косплей, по сути, дает возможность отыгрывать чью-то жизнь", — говорит Гирин.

А вот харьковчанка под ником Чешир удивила костюмом "мертвой гейши" из видеоигры Onmyouji.

"Создавалось долго, нудно, со слезами, кровью — под шпаклевкой реально кровь. Что-то пошила, а крылья и катана сделаны из пенополистирола, которые потом грунтовала, шпаклевала и красила. Еще использовала проволоку, мягкий наполнитель, долго делала грим", — рассказала девушка.

Еще с детства она мечтала перевоплощаться в интересных персонажей и смогла сделать это с помощью косплея.

А вот денежные призы за лучший косплей получили герои Dio Brando из аниме JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, пара из "Звездных войн", герои мультфильма "9" и видеоигры Onmyoji Game.

Герои фэнтези

Фото: Т. Ерохина

Многие гости "Ханифеста" хотели сделать фото вместе с главными героями фэнтезийного телесериала "Ведьмак" — Геральтом и Йеннифер. Посетители отметили, что ребятам удалось воссоздать экранные образы Генри Кавилла и Ани Чалотры.

Аниме о магистре культа

Фото: Т. Ерохина

Создательница компьютерных игр Анна Мошак воплотила героя популярного сериала. Признаетcя: сама шить не умеет, потому костюм купила.

"Оживила" гейшу из видеоигры

Фото: Т. Ерохина

Костюм мертвой гейши из популярной видеоигры Onmyouji создала харьковчанка под ником Чешир. Платье сшила, а крылья и меч катана сделала из пенополистирола.

Дейнерис и яйцо

Фото: Т. Ерохина

Преподаватель немецкого Светлана Саенко создала образ матери драконов из киносаги "Игра престолов" за пару дней. Драконье яйцо, к слову, из обычных кнопок.

Джедаи с мечами

Фото: Т. Ерохина

Джедаи со световыми мечами из фильма "Звездные войны" особенно понравились детворе, которая пришла на фест.

Ранее мы писали, что в Харькове устанавливают цветные пианино для KharkivMusicFest.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове мастера косплея перевоплотились в любимых героев и устроили дефиле". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"