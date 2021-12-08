В Харькове мать задушила ребенка: женщине вручили подозрение

В Харькове женщине, которая задушила своего сына и выпрыгнула из окна, вручили подозрение.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
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Как нам стало известно, женщине, которая задушила своего сына в Харькове, вручили подозрение п.2 ч.2 ст. 115 ККУ (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированное убийство).
Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Что известно
В Харькове на улице Академика Павлова, 132в, мать задушила двухлетнего ребенка, а после этого сама выпрыгнула из окна 4-го этажа.
Женщина осталась жива и сейчас находится в больнице неотложной помощи под наркозом. На контакт она не идет.
Позже женщина призналась, что она была больна. Поэтому она решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка.
"Она сказала, что никто не смог бы заботиться о ребенке так, как она", – сказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
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