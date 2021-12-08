В Харькове мать задушила ребенка: женщине вручили подозрение

Теперь преступнице грозит до 15 лет лишения свободы

Женщине за убийство сына вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове женщине, которая задушила своего сына и выпрыгнула из окна, вручили подозрение.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Как нам стало известно, женщине, которая задушила своего сына в Харькове, вручили подозрение п.2 ч.2 ст. 115 ККУ (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированное убийство).

Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

В Харькове на улице Академика Павлова, 132в, мать задушила двухлетнего ребенка, а после этого сама выпрыгнула из окна 4-го этажа.

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Женщина осталась жива и сейчас находится в больнице неотложной помощи под наркозом. На контакт она не идет.

Позже женщина призналась, что она была больна. Поэтому она решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка.

"Она сказала, что никто не смог бы заботиться о ребенке так, как она", – сказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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