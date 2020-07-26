Українська
$ 27,88
32,24
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Харькова

В Харькове мужчина с ножом бросался на прохожих: видео

26 июля, 18:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Дебошира из центра города забрала скорая

В Харькове, где совсем недавно задержали дебошира с отверткой, мужчина на велосипеде и с ножом в руке бросался под автомобили и угрожал прохожим. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось еще вечером 24 июля в переулке Троицком в Основянском районе города.

Видео: ТРУХА, Харьков

Когда на место примчались полицейские, они обнаружили нетрезвого мужчину на велосипеде. Он не только угрожал прохожим, но и бросался под автомобили.

Видео: ТРУХА, Харьков

"От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи", – добавили в полиции.

Напомним, не так давно в центре Мариуполя нетрезвый мужчина бросался на прохожих с топором. Инцидент произошел на улице Грушевского.

А в центре Киева пьяный мужчина с топором атаковал дверь соседей. Киевлянин был зол на соседей из-за шума ночью, мешавшего ему отдыхать. Чтобы гражданин не навредил себе и окружающим, патрульные применили к нему специальные средства.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
видео Харьков задержание мужчина велосипедист

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружиемЗапад
Подельник
Подельник "луцкого террориста" пошел на сделку со следствием: что известноХарьков
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под Харьковом
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под ХарьковомХарьков
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)Харьков
Предположительному сообщнику
Предположительному сообщнику "луцкого террориста" изберут меру пресеченияХарьков
Убийство ребенка и самоубийство матери в Харькове: копы сообщили подробности
Убийство ребенка и самоубийство матери в Харькове: копы сообщили подробностиХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять