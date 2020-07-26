В Харькове мужчина с ножом бросался на прохожих: видео

В Харькове, где совсем недавно задержали дебошира с отверткой, мужчина на велосипеде и с ножом в руке бросался под автомобили и угрожал прохожим. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось еще вечером 24 июля в переулке Троицком в Основянском районе города.

Видео: ТРУХА, Харьков

Когда на место примчались полицейские, они обнаружили нетрезвого мужчину на велосипеде. Он не только угрожал прохожим, но и бросался под автомобили.

Видео: ТРУХА, Харьков

"От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи", – добавили в полиции.

Напомним, не так давно в центре Мариуполя нетрезвый мужчина бросался на прохожих с топором. Инцидент произошел на улице Грушевского.

А в центре Киева пьяный мужчина с топором атаковал дверь соседей. Киевлянин был зол на соседей из-за шума ночью, мешавшего ему отдыхать. Чтобы гражданин не навредил себе и окружающим, патрульные применили к нему специальные средства.

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