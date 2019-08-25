В Харькове мужчина устроил стрельбу в почтовом отделении

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В Харьковской области мужчина устроил стрельбу и угрожал оружием в почтовом отделении. Об Инцидент произошел в городе Змиев, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

На месте полицейские установили, что 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем зашел в помещение почтовой организации по улице Железнодорожной чтобы получить посылку.

"Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию. На замечание персонала гражданин не отреагировал, и начал высказываться нецензурной бранью в их адрес. Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт, попросив прекратить хулиганские действия и оставить помещение. Однако, 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову водителя. Далее нарушитель совершил один выстрел из оружия в воздух и скрылся", – рассказали в полиции.

Патрульные нашли нарушителя возле общежития, в котором тот проживает. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает возраст трех до семи лет лишения свободы. На данный момент правонарушителю уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Кроме того, в Днепровском районе Киева конфликт между супругами и компанией молодых людей на улице закончился стрельбой. В результате была ранена девушка.

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