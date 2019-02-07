В Черновцах 19-летняя девушка выпала из окна общежития

Пострадавшую с переломом позвоночника госпитализировали в больницу

Фото: molbuk.ua

В Черновцах 19-летняя девушка выпала из окна общежития //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/c46/5c5bfec469739.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/c46/5c5bfec469739.jpg 2019-02-07T11:51:00+02:00 Запад Пострадавшую с переломом позвоночника госпитализировали в больницу

В Черновцах медики госпитализировали 19-летнюю девушку, которая выпала из окна общежития, получив перелом позвоночника.

Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи Черновцов, в ночь на 7 февраля в реанимационное отделение медицинского учреждения была госпитализирована жительница села Зелена Кельменецкого района, 2000 года рождения, с диагнозом "компрессионный перелом позвоночника".

Девушка получила травму в результате падения из окна комнаты на третьем этаже общежития профессионально-технического училища №8 на улице Руськой. Согласно информации медиков, состояние пострадавшей – средней тяжести.

Ранее в городе Червоноград Львовской области 13-летний подросток выпал из окна школы. По словам охранника школы, он обнаружил в коридоре парня, который, убегая от него, выпрыгнул из окна третьего этажа и упал на козырек перед входом в школу.

Также мы писали, что в Стрые Львовской области с четвертого этажа районной больницы выпал 67-летний пациент, который проходил лечение в стационарном неврологическом отделении.

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