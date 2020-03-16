В Харькове на карантин из-за коронавируса закрыли "Барабашово" и ночные клубы

Мэрия не закрыла бары и рестораны, а также не меняла график работы транспорта

Власти Харькова, где ранее на карантин из-за коронавируса закрылись учебные заведения, решили приостановить работу ночных клубов и дискотек, а также крупнейшего рынка "Барабашово".

Как сообщили на официальном сайте городского совета, решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, из бюджета выделят 20 миллионов гривен на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких и дезинфицирующих средств.

Реклама

"На сегодня в Харькове ситуация стабильна, у нас нет выявленных случаев заболевших коронавирусом. Несмотря на это, нам все равно придется принять решения о посещении объектов. Но оно должно быть взвешенное, чтобы не было паники", — объяснил первый вице-мэр города Игорь Терехов.

По его словам, бары, кафе и рестораны закрывать не будут, но ситуация может изменится уже 17 марта – все будет зависеть от эпидемической ситуации в городе.

В тренде Украинские военные попали под огонь боевиков на Донбассе: подробности

Также не будет меняться режим движения городского транспорта, но дополнительно будут проверять службы такси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

Напомним, что в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама